Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara\'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan 5 dakikalık sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan araçlar ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

06.06.2024 23:27
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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde 5 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Kaynak: İHA

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