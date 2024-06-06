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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde 5 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.