Ankara'da Sahte Belgelerle Araç Tescil İşlemi Yapan 17 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Sahte Belgelerle Araç Tescil İşlemi Yapan 17 Şüpheli Tutuklandı

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, sahte belgelerle araç tescil işlemi yaptığı belirlenen 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 17 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin araç sahiplerine sosyal medya üzerinden ulaştığı ve sahte evrak düzenleyerek araçları sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Operasyon sırasında çok sayıda sahte evrak ve dijital materyal ele geçirildi.

20.07.2024 22:20
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Sahte belgelerle araç tescil işlemi yaptığı belirlenen şüpheliler ile bu eylemlerden maddi menfaat temin eden, aralarında noter katiplerinin de olduğu 29 şahsa yönelik Ankara merkezli 9 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şahıs tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda; 242 otomobile sahte belgelerle Araç Tescil (ARTES) işlemi yapıldığı, olaya dahil olan ve bu eylemlerden maddi menfaat temin eden aralarında noter katiplerinin de olduğu 22'si İstanbul'da olmak üzere 29 şahsa yönelik Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli 29 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin araç sahiplerine sosyal medya üzerinden ulaştığı, araçlara tadilat ve montaj işlemini yapmadan sahte evrak düzenleyerek araçları sahte ruhsatlarla sisteme dahil ettikleri, düzenlenen Araç Tescil belgelerinin TSE'nin evrak kontrol sisteminden geçmediği, araç kontrol merkezlerince kontrol edilmediği, TüvTürk muayene istasyonlarında muayene edilmeden gerçekleştirildiği, operasyon kapsamında gözaltına alınan noter katipleri tarafından usulsüz ve sahte belgelerle ruhsat düzenlendiği tespit edildi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak, seri tadilat belgesi, dijital materyal ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yaptıkları işlemler dolayısıyla devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları tespit edilen 29 şahıs, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 29 kişiden 12'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sahte Belgelerle Araç Tescil İşlemi Yapan 17 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Sahte Belgelerle Araç Tescil İşlemi Yapan 17 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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