Ankara'da Sahte İhale Dolandırıcıları Yakalandı

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Ankara'da kendilerini bakanlık personeli olarak tanıtarak sahte ihale vaadiyle vatandaşları dolandıran 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini istihbarat görevlisi ve bakanlık personeli olarak tanıtarak deprem konutlarının yeniden inşa edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadi ile mağdurları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen M.K, A.S, N.K, E.Ş, FG.G, MF.B, R.K ve Z.O isimli şüpheliler hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı alındı. Kararın ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA