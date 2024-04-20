Ankara'da şiddetli fırtına etkili oldu, demir bariyer sürüklendi

Ankara'da fırtına etkili oldu, demir bariyer böyle sürüklendi
ANKARA - Başkent'te başlayan şiddetli fırtına şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı.
Ankara'da gün içerisinde beklenen fırtına başladı. Fırtına beraberinde yağışı da getirdi. Şiddetli fırtına şehir merkezinde etkisini gösterdi. Ağaç dalları kuvvetle sallanırken fırtınanın gündüz saatleri boyunca devam etmesi bekleniyor.
Ankara Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliği dün aksam saatlerinde il genelinde görülecek kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.
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