Ankara'da Silahlı Cinayet ve Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Silahlı Cinayet ve Görüntüler Ortaya Çıktı

Ankara\'da Silahlı Cinayet ve Görüntüler Ortaya Çıktı

3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vurulan Fatih Oral, saldırganın kurbanı oldu. Görüntüler yayınlandı.

08.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 3 yaşındaki oğlunun gözü önnüde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden adamın öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İddialara göre, Çankaya'nın Dikmen semtinde spor salonu işleten Fatih Oral'dan haraç isteyen Fatih S., istediği haracı alamayınca Oral'ı tehdit edip dükkanını kurşunladı. Son olarak 12 Haziran günü iki tabancayla spor salonuna gelen ve tanınmamak için başındaki motosiklet kaskıyla dükkana giren Fatih S., 3 yaşındaki oğluyla birlikte olan Oral'a ateş etti. Ağır yaralanan Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırının ardından kaçan Fatih S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih S.'nin mahkemede verdiği ifadede salona konuşmak için geldiğini, kendisine yapılan saldırıya karşılık vermek için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Cinayet olayının ise görüntüleri ortaya çıktı.

"Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır"

Olayla ilgili konuşan davanın avukatı Sait Bingöl, saldırganın söylediklerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek şunları dedi:

"Fatih Oral'ı katleden şahıs, son mahkemede verdiği ifadede konuşmak için olay yerine gittiğini ve kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya cevap vermek amacıyla ateş ettiğini söylemiştir. Ancak özellikle dosyaya sunulan görüntülerden anlaşılacağı üzere saldırgan herhangi bir şekilde görüşmek için olay yerine gitmediği gibi, öldürdüğü kişiyle de arasında herhangi alacak verecek durumu söz konusu değildir. Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır. Öldürülen kişi, yanında 3 yaşında çocuğu olduğu halde saldırıya uğramıştır. Sanığın yaptığının hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Bunu mahkemede belirttik. Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşi bir cinayet olduğu, öldürme şeklinin de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısı da dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. Sanığın ağır tahrik hükümlerinden yaralanmak için bu şekilde ifade verdiği ortadadır. Biz bu nedenle davanın takipçisiyiz. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Silahlı Cinayet ve Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
17:52 Mansur Yavaş ’istifa’ iddialarına nokta koydu Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
17:45 İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz
17:27 En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var
17:12 Kylian Mbappe’ye ağır darbe Kylian Mbappe'ye ağır darbe
17:06 Arda Güler’e bir talip daha çıktı Arda Güler'e bir talip daha çıktı
17:05 ’’Narin’i Nevzat mı öldürdü’’ sorusuna anne Yüksel Güran’dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu ''Narin'i Nevzat mı öldürdü?'' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?
17:01 Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
17:00 Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 13:37:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Silahlı Cinayet ve Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.