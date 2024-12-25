Ankara'da Silahlı Olay: Eşine Ateş Açtı - Son Dakika
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Ankara'da Silahlı Olay: Eşine Ateş Açtı

Ankara\'da Silahlı Olay: Eşine Ateş Açtı

Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan bir kişi, tabancayla ateş açtı. Yaralanan yok.

25.12.2024 17:33
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Ankara'da oğlunu okuldan almaya giden şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ve kardeşini görünce tabancayla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlunu okuldan almaya gelen M.Y., boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin kardeşi S.K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Y. yanındaki tabancayla 7-8 el ateş ederken, S.K. arabayı kendine siper etti. Kurşunların arabaya ve özel okul binasına isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silah sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheli M.Y.'yi suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adli işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtilirken, anne ve kardeşi S.K.'nın İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Olaya tanık olan bir esnaf, "Arkadaşım eşinden ayrıldı. Sonra eşi, annesi ve babasıyla gidiyor İstanbul'a. Çocuk babada. Baba çocuğu burada koleje kaydettiriyor ve benim de lavaş alışverişi yaptığım bir esnaf arkadaş. Her gün geliyor, çocuğu okuldan çıkana kadar benim burada oturuyor, çayını içiyor. Öğrenciler çıkmaya başladıktan sonra çocuğunu alıyor gidiyor" ifadelerini kullandı.

"'Sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim"

Esnaf yaşananlara ilişkin, "Buraya çocuğunu almaya geliyor. Ondan önce de annesiyle dayısı olduğu söylendi bize, onlar almaya gelmiş çocukları. Siz benim çocuğumu alamazsınız hesabı. Biz burada bir araba kazası gibi bir şey duyduk. Ondan sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda karşılıklı silahlı çatışma yaşandı. Ölü ve yaralı yok diye biliyoruz. Biz oradan aldık getirdik buraya. Dükkanda oturdu, su verdik. Birkaç sefer silahını bırakması için ikaz ettik. Ben 'Ya bak sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim. Onlar İstanbul'dan niye gelmişler? Ne niyetle gelip de çocuğu almışlar veya almaya gelmişler orası muamma. Onu bilmiyoruz. Benim bildiğim, gördüğüm bu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Silahlı Olay: Eşine Ateş Açtı - Son Dakika

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