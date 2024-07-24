Ankara'da stajyer inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da stajyer inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatta stajyer olarak çalışan Eren Alperen Kocayavuz, dengesini kaybederek 6. kattan asansör boşluğundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocayavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Salman, tehlikeli işlerde stajyerlerin çalıştırılmaması gerektiğini belirtti.

24.07.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte stajyer olarak bulunduğu inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Eren Alperen Kocayavuz (15) son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatta stajyer olarak çalışan Eren Alperen Kocayavuz, dengesini kaybederek 6. kattan asansör boşluğundan düşerek ağır yaralandı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocayavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocayavuz'un cenazesi öğle namazını müteakip Çubuk Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Paşa Mezarlığı'na defnedildi.

Tehlikeli ve riskli işlerde stajyerlerin çalıştırılmaması gerektiğini belirten Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Salman, "Bugün bir kardeşimiz, bir canımız daha gitti. Bizler her zaman şunu söylüyoruz, 15-16 yaşında da olsa inşaatlarda ve böyle tehlikeli işlerde öğrenci olarak kardeşlerimizin çalıştırılmaması gerekir. Mutlaka araştırmalar sonucunda ihmal olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Hiçbir zaman devletin bakış açısında öğrenci gözü ile değil çalışan gözü ile bakmaları gerekiyor. Asansör boşluğunun kapatılmadığını söylüyorlar. Asansörün çalışma imkanı varsa bunun kapatılması gerekirken burada bir ihmalkarlık olduğu görülüyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Çubuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da stajyer inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:11:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da stajyer inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement