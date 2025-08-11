Ankara\'da Takla Atan Araçtan Yaralı Kurtuluş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, kavşaktan kontrolsüz çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, takla atan araçtan yara almadan kurtuldu.

Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 06 AYY 02 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Kaya, seyir halindeyken döner kavşaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaya, refüje çarparak takla attı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Arabanın içinden kendim çıktım"

Seyir halindeyken ticari aracın önüne çıktığını belirten Ramazan Kaya, "Çarpmamak için direksiyonu çevirince refüje vurdum. Arabada yalnızdım, o araba hiç durmadı. Takla atarken aracın içinden fırlamadım. Arabanın içinden kendim çıktım. Emniyet kemeri takılıydı" diye konuştu.

Görgü şahidi İbrahim Çelik, düzenli olarak aynı bölgede kaza olduğunu ve bir başka aracında aynı yerde dün kaza yaptığını ve bölgede kazaların engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Bir diğer görgü şahidi ise sürücü Ramazan Kaya'nın, önüne çıkan araca çarpmamak için refüje çarptığını ve takla attığını kaydederek, "Kavşaktan dönen araç kaçtı. Bu araç düz yolda gidiyordu. Diğer araç kavşaktan çıktı ve diğer araçta hızını kesemediği için takla atmak zorunda kaldı" diye konuştu. - ANKARA