Ankara\'da Taksici Grubu Tartıştıkları Durağı Bastı: Bir Sürücü Pompalı Tüfekle Yaralandı

Ankara'da bir taksici grubu, sürekli tartışma yaşadıkları başka bir taksi durağını bastı. Çıkan kavgada bir sürücü pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Mamak'ta bir taksi durağında meydana geldi. İddialara göre, ilçedeki iki farklı taksi durağı çalışanları arasında yaşanan tartışmalara bugün bir yenisi ekledi. Yolcu alma sebebiyle tartıştığı meslektaşı F.K.'nın (45) durağını berberindeki kalabalık grupla basan A.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Saldırısı sonrası A.K. ve beraberindekiler olay yerinden kaçarak ayrıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden F.K., ambulansla hastaneye nakledildi ve hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. Saldırgan şahıs ise Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunların hedefi olan durak çalışanları ise mağdur olduklarını dile getirerek durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir tartışma sonrası tahrikler artmaya başlamıştı"
Saldırı ile ilgili konuşan durak Başkanı Kenan Çalkan, "Olay yoldaki bir tartışmadan dolayı çıkıyor ama öncesinde de bir husumet var. Bizim burada çalışmamızı istemiyorlar. İnsanlara ve bizlere zulmediyorlar. Kalabalık bir grup halindeydiler. Durağımızı basıp bizi darp etmeye kalkıştılar. Biz de kendimizi savunduk. Sonra gelip tekrar tehdit ettiler. Biz ilk başlarda gerek görmediğimiz için şikayetçi olmadık. Ardından tekrar geldiler. Tüfekle üzerimize ateş ettiler. Bir arkadaşımızın vücuduna saçmalar isabet etti. Araçlarımızda hasarlar var. Biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Esas hedef bendim ama diğer arkadaşımız vurulmuş. Olayı planlamışlar önceden. 4-5 senedir sürtüşmeler yaşanıyordu zaten. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir tartışma sonrası tahrikler artmaya başlamıştı" dedi. - ANKARA
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Taksici Grubu Tartıştıkları Durağı Bastı: Bir Sürücü Pompalı Tüfekle Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?