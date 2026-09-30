Ankara\'da tedavi gören 9 yaşındaki çocuk öldü, Aydın\'ın Köşk\'ünde toprağa verilecek

Ankara'da bir süredir tedavi gören 9 yaşındaki Ada Karabela, durumunun ağırlaşmasının ardından hayatını kaybetti. Küçük Ada'nın vefatı memleketi Köşk'te büyük üzüntüye neden oldu.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden 9 yaşındaki Ada Karabela'dan acı haber geldi. Ankara'da tedavi gören küçük Ada'nın dün durumu ağırlaştı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ada, yaşamını yitirdi. Küçük yaşta hayata veda eden Ada Karabela'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde de büyük üzüntüye neden oldu. Ada Karabela'nın cenazesinin Ankara'dan memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine getirileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.