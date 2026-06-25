Ankara'da Terör Operasyonları: 24 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da Terör Operasyonları: 24 Tutuklama

25.06.2026 19:38
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NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı, 209 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi N.Ö., Doç. Dr. E.M. ile birlikte 24 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Terör, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Terör Operasyonları: 24 Tutuklama - Son Dakika

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