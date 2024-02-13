Ankara'da tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti

Ankara\'da tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen bir kişi, sürücünün fark etmeden hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, MOBESE kameraları sayesinde tırı tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 22:30
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Ankara'da feci olay: Tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaslandığı tırın sürücünün farketmeyerek hareket etmesi ile altında kalan bir kişi ezilerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı İlçesi Ankara- Eskişehir Yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen Mesut Yılanlı isimli şahıs sürücünün farketmeyerek hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Mesut Yılanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerin MOBESE'den tespit ettiği tır ise Temelli'de durduruldu. Kazayı fark etmediği öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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