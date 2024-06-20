Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Maalesef sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.06.2024 18:49
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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Onur K. idaresindeki 06 GB 6906 plakalı otomobil, market yönüne dönüş yapmak isteyen Bayram Savcı idaresindeki 06 BFF 327 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. 4 yaralı ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Bayram Savcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Onur K., Kezban S. ve Rabia S.'nin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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