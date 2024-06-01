Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru

Ankara\'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu hayatını kaybetti. Karakuzu'nun idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Karakuzu'nun hayatını kaybettiği, araçta bulunan S.K.'nın ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Karakuzu'nun Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

01.06.2024 16:04
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Ankara'da trafik kazası geçiren 30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Ankara - Nallıhan Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, polis memuru Burak Karakuzu idaresindeki 06 REZ 08 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan S.K.'nın yaralandığı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği belirtildi. Polis memuru Burak Karakuzu'nun, memleketi Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru - Son Dakika

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