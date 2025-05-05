Ankara'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.D.'nin (24) idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye nakledilen E.D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Trajik Kaza - Son Dakika
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