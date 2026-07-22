Ankara'da büyük uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da büyük uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

22.07.2026 15:54
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İçişleri Bakanlığı, Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Ankara'da uyuşturucu madde imalatına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi, 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da büyük uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da büyük uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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