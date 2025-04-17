Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 566 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 646 şüpheliden 566'sı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 646 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi. 646 şüpheliden 110'unun suç tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olması nedeniyle suça sürüklenen çocuk statüsünde olduğu, 80 şüphelinin ise başka suçlardan tutuklanarak ceza infaz kurumlarında bulundukları belirlenirken, 566 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması için nöbetçi sulh ceza hakimliklerinden gerekli kararlar alınmış olup, bu işlemlerin tamamlanması ve ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 80 şüpheli dışında kalan toplam 566 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir. Şüphelilerin çoğunluğunun ikamet adresleri Ankara ilinde olup, Ankara ili dışında (13 farklı ilde) ikamet ettiği belirlenen 13 şüpheli yönünden ise işlemler ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde talimat suretiyle yerine getirilmektedir. Arama ve el koyma işlemleri ile şüphelilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Soruşturmanın kapsamlı oluşu, şüpheli sayısının çokluğu ve arama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle ele geçirilen suç unsurlarının miktar ve niteliği ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde düzenlenen "Narkokapan-Ankara" adlı operasyonda şu ana kadar ise 525 torbacı gözaltına alındı. - ANKARA