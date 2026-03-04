Ankara'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ankara'da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada gizli bölmede uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, motorize Yunus ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kontrol etti. Araçta yapılan aramada 1 adet sentetik hap, 56 bin 270 lira nakit para ve araçtan bağımsız bir kumanda düzeneği tespit edildi. Kumanda üzerindeki düğmeye basıldığında torpido bölümünün yaylı mekanizma ile aşağı indiği belirlendi. Gizli bölmede yapılan kontrollerde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi. A.K isimli şahıs gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA