Ankara\'da 26 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 araç arka arkaya kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek kaldırılırken, inceleme başlatıldı. - ANKARA