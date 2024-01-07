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Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç karıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafikte aksama yaşandı ve kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Ankara\'da 26 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
07.01.2024 - 19:46,
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Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 araç arka arkaya kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek kaldırılırken, inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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