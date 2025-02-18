Ankara\'da Yanan Kamyonun Görüntüleri

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Ankara'da arızalanan kamyonun yandığı anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev topuna dönen tırda maddi hasar oluşurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA