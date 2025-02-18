Ankara'da arızalanan kamyonun yandığı anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Altındağ ilçesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev topuna dönen tırda maddi hasar oluşurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Yanan Kamyonun Görüntüleri - Son Dakika
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