Ankara'da Yangın Depoya Sıçradı - Son Dakika
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Ankara'da Yangın Depoya Sıçradı

Ankara\'da Yangın Depoya Sıçradı
12.07.2025 15:06
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Ankara'da çıkan yangın, fayans deposuna sıçradı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da otluk alanda çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın, fayans deposuna sıçrayarak maddi hasara neden oldu.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Gültepe Mahallesi'nde otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki fayans deposuna sıçradı. İddialara göre, yoldan geçen çocuk, otluk alana yanıcı madde attı. Otluk alanda hızla büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle arazinin yanındaki fayans deposuna kadar ulaştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fayans deposunda büyük çapta maddi zararın olduğu belirtildi. Polis ekibi ise ilgili inceleme başlattı.

"10 tane büyük yangın tüpü getirdik ama söndüremedik"

Yangın esnasında olaya şahit olan Mehmet Turan, yangının büyük çapta olduğunu, ellerinden geleni yaptıklarını ama müdahale edemediklerini belirterek, "Bize depocu arkadaşımız haber verdi. Depoya zaten anında müdahale ettik. Yaklaşık 8-10 tane büyük yangın tüpü getirdik ama durduramadık. Şimdi seramikler çatırdıyor, üstümüze yıkılmaya başladı. Yangının büyümesi 2 dakika falan aldı. Personel olarak hiç müdahale edemedik. Yangını bir tane çocuk çıkardı dediler. Polis sorguya çekti ama bir şey çıkmadı. Çocuğun kimliği falan yokmuş. Çok fazla zarar var. Bilinç lazım. Özellikle zaten İzmir'deki yangınları hepimiz biliyoruz. Bilinçli olalım yeter" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yangın Depoya Sıçradı - Son Dakika

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