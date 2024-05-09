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Ankara'da yedek parça kaçakçılarına operasyon

ANKARA - Ankara'da yedek parça kaçakçılarına operasyon düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 250 adet araç şanzımanı, 200 adet araç motor beyni, 15 adet araç motoru ve 80 adet araç manifoldu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin oto parça kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde, 8 Mayıs Çarşamba günü Yenimahalle ilçesindeki adrese düzenlenen operasyon sonucunda, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 250 adet araç şanzımanı, 200 adet araç motor beyni, 15 adet araç motoru ve 80 adet araç manifoldu ele geçirildi.