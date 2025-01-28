Ankara'da Yoğun Sis Kazalara Neden Oldu

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Başkentte etkili olan yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi.

Ankara'da sabah ve akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi. Trafikte görüş mesafesini düşüren yoğun sis, ana arterlerde sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara ekiplere müdahale etti.

Öte yandan, Ankara'da bir inşaat vincinin operatörü tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri mest ederken, yoğun sisin etkisini gösterdi. - ANKARA