Ankara'da Yollar Kapatılıyor

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla, kentteki bazı yolların 24 Kasım sabah 07.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.11.2024 tarihinde Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili olarak saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA