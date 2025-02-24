Ankara'daki Yangında Kundaklama İddiası Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'daki Yangında Kundaklama İddiası Reddedildi

Ankara'da gecekonduda çıkan yangında kundaklama izine rastlanmadı; yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi.

24.02.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir kişinin gecekondu yangınında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan istediği raporda kundaklamaya dair iz bulunamadığı ve yangının sobadan çıktığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gecekonduda çıkan yangında Ülker Güleryüz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılığın olayın yaşandığı meskenden aldığı örnekler üzerinden Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda herhangi yanıcı veya yakıcı bir maddenin tespit edilemediği belirtildi. Meskende bulunan elektrik kabloları da incelenirken, yangının elektrik aksamından çıkma ihtimali olmadığı ifade edildi.

"Kundaklamaya dair iz bulunamadı"

Başsavcılık, İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme yapmasını istedi. Yapılan inceleme neticesinde yangının sobadan kaynaklandığı tespit edildi. Başsavcılığa gönderilen raporda şu ifadeler yer aldı:

"Sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim, battaniye ve yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği ve tavana kadar sıçrayarak yangının büyüdüğü anlaşıldı."

İtfaiye Daire Başkanlığı, yapılan inceleme sonucunda olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'daki Yangında Kundaklama İddiası Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:31 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
08:19 Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi
07:45 Ali Koç’un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe’den yanıt Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 19:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'daki Yangında Kundaklama İddiası Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.