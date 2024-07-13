Ankara-Eskişehir Yolunda Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara-Eskişehir Yolunda Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Ankara-Eskişehir yolunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

13.07.2024 19:54
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Ankara- Eskişehir yolunda bir otomobiln refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkisinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisindeki 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara-Eskişehir Yolunda Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara-Eskişehir Yolunda Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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