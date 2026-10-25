Ankara Haymana'da traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk mibzerin altında kalıp öldü - Son Dakika
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Ankara Haymana'da traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk mibzerin altında kalıp öldü

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Ankara Haymana\'da traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk mibzerin altında kalıp öldü
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Ankara'nın Haymana ilçesinde babasıyla traktöre binen 12 yaşındaki çocuk, tarlada traktöre bağlı mibzerin altında kalarak ağır yaralandı. Babasının otomobille götürdüğü Haymana Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde babasıyla birlikte traktöre binen 12 yaşındaki Ayşegül Güleşçi, traktörden düşerek mibzerin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Güleşçi (12) babasıyla birlikte traktöre bindi. Babasının traktöre bağlı mibzerle tarlada tohum ektiği sırada küçük Ayşegül, henüz bilinmeyen bir nedenle traktörden düştü. Traktörün arkasına bağlı mibzerin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Babasının otomobille Haymana Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ayşegül Güleşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haymana Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi işleminin ardından Ayşegül Güleşçi'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Haymana'da traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk mibzerin altında kalıp öldü - Son Dakika
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