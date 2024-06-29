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Ankara- Haymana yolunda seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara-Haymana yolunda seyir halindeki bir tır alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre olay, Ankara-Haymana yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken, çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.