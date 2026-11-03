Ankara İl Jandarma Komutanlığı 26 Ekim-1 Kasım'da 401 siteyi erişime kapattı - Son Dakika
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı 26 Ekim-1 Kasım'da 401 siteyi erişime kapattı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı 26 Ekim-1 Kasım arasındaki sanal devriyede 761 hesap ve URL inceledi, 401 siteyi erişime kapattı. Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kanuna aykırı içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 401 internet sitesine erişim engelli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. İncelemelerde, 339 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde dolandırıcılık yapıldığı, 59 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi ve siteler erişime kapatıldı.

Öte yandan, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkTeknoloji3. SayfaSincanAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara İl Jandarma Komutanlığı 26 Ekim-1 Kasım'da 401 siteyi erişime kapattı - Son Dakika
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