Ankara-Niğde Otoyolu'nda Kamyon Yangını

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Ankara- Niğde Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyon alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kamyon kısa sürede alevlere teslim olurken, çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA