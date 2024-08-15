Ankara\'nın Çubuk ilçesinde çamlık arazide yangın çıktı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir arazide yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, yangın ikindi saatlerinde Çubuk-2 Barajı Yolunda bulunan çamlık arazide başladı. Yangın esnasında bölgede bulunan arı kovaları kül olurken, çok sayıda ağaç da yandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. - ANKARA