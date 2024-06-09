Ankara'nın Mamak ilçesinde gecekonduda ölü bulunan adam

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir adam gecekonduda ölü bulundu.

Olay, Ankara'nın Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre boş gecekonduda M.K. (39) isimli bir adamın hareketsiz şekilde yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri M.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA