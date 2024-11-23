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Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ANKARA - Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde bulunan İncek, Dikmen gibi semtlerde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gece boyunca zaman zaman etkili olması bekleniyor.