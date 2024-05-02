Ankara Sincan'da Sel Suları Bir Evde Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara Sincan'da Sel Suları Bir Evde Hasara Yol Açtı

Ankara Sincan\'da Sel Suları Bir Evde Hasara Yol Açtı

Ankara Sincan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir ev sular altında kaldı. Evde bulunan eşyalar da zarar gördü ve ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla evin içindeki sular tahliye edildi. Ev sahibi 150 bin liralık zarar olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

02.05.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlerdir etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan sel suları, Ankara Sincan'daki bir evi bastı. İçindeki eşyalarla birlikte sulara teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Başkentte son gülerde etkisini hissettiren fırtına ve şiddetli yağış, Sincan'ın Gökçek Mahallesi'ndeki bir evin sular altında kalmasına neden oldu. Sel suları ile dolan ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın oluştuğu daireyi dolduran sular ise ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu saatler sonra tahliye edilebildi. 150 bin liralık zararı olduğu dile getiren ev sahibi ise yetkililerden yardım istedi.

"Hayatım bitti"

Mağdur ev sahibi Sadettin Gökdemir, "Eşim arayıp, 'Yetiş evimizi su bastı' dedi. Geldiğimde evim ve eşyalarım su içerisindeydi. Komşularımın yardımıyla suları dışarı atabildik. Evimi kullanabilecek ve kalabilecek durumda değilim. Mağdur durumdayım. Suların boyutu çok yüksekti. Bazı eşyalarımı atmak zorunda kaldım. Evin duvarları ve parkeleri sudan dolayı kabardı. O anlarda hiçbir şey yapamadım. Oturup ağladım. İtfaiye ve polis ekiplerini aradım. Yardım çığlıkları attım. Hayatım bitti. Eşyalarımın daha taksitlerini ödüyordum. 150 bin liraya yakın maddi kaybım var. Devlet büyülerimizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Sincan'da Sel Suları Bir Evde Hasara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 14:47:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Sincan'da Sel Suları Bir Evde Hasara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement