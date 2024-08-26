Ankara Toptancı Hali'nde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

3.Sayfa

Ankara Toptancı Hali'nde yer tartışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan F.K., nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli F.K., soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki toptancı halinde iki grup arasında dün çıkan yer tartışmasında F.K.'nin ateş etmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. - ANKARA