Ankara Valiliğinden komşu kavgasına açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara Valiliğinden komşu kavgasına açıklama

Ankara Valiliği, sosyal medyada yayınlanan ve iki kadının kavga ettiği görüntüler hakkında soruşturma açıklaması yaptı. Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda komşu olan kadınların sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga ettiği görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ankara Valiliği, konuyla ilgili adli mercilere başvurulduğunu ve soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

31.05.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliğinden komşu kavgasına açıklama

ANKARA - Sosyal medyada yayınlanan ve iki kadının kavga ettiği görüntüler hakkında Ankara Valiliğinden soruşturma açıklaması geldi.

Ankara İli Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesinde yaşanan olayda komşu olan iki kadının henüz sebebi bilinmeye bir nedenden ötürü kavga ettiği görüntüler sosyal medyada birçok kişi tarafından görüntülendi. Ankara Valiliği ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Valiliği, Sosyal Medya, Etimesgut, Ankara, Kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Valiliğinden komşu kavgasına açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Valiliğinden komşu kavgasına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement