Ankara ve Bolu'da çıkan yangın insan hatası sonucu çıkmış olabilir

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Kızılcahamam ve Bolu'nun Gerede ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin, "Henüz teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın, büyüyerek Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Hemen Bolu sınırımızdaki Şahinler Mahallemizde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Bolu Gerede Demirler köyü arazisine yayılmış vaziyette. Arkadaşlarımız hızla müdahale ediyorlar. Sayın valimiz burada koordine ediyor. Ekipler kuvvetli bir şekilde burada. Yine 6 helikopter, yeterince iş makinesiyle ve arazözlerle yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Arkadaşlar gerçekten çok gayretle ve fedakarca çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda yangının önüne geçilir ve ondan sonra da çevrelenip, daha sonra söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Arazideki ağaç türü meşelik, meşe de bildiğiniz üzere yangına dayanıklı bir ağaç türü"

Bölgede bulunan ağaçların yangına dayanıklı ağaçlar olduğuna dikkati çeken Şahin, "Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü de meşelik olduğu için meşe de bildiğiniz üzere yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı ama yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu. Hem helikopterlerimiz havadan, hem arazözler, itfaiye karadan yine iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan yangının söndürülmesi çalışmaları hızla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"İnsan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz"

Basın mensuplarının yangının çıkış sebebini sorması üzerine ise Şahin, "Şu anda henüz teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak" dedi.

"Demirler köyünde 65 kişi tahliye edildi"

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, yangının sıçradığı Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyünde önlemlerin alındığını belirterek, "Demirler köyünde 65 kişi tahliye edildi. Onlar güvenli bölgeye alındı. Sayın valimizin de ifade ettiği gibi yangına hızlı bir müdahale oldu. Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı. Yani o esnada bizim yangın söndürme ekibimiz, AFAD, itfaiye araçları, işte bunun dışında orman görevlileri evlere sıçramasını önledi ve akabinde hemen güvenlik görevleriyle beraber o noktadaki biz vatandaşlarımızı bölgeden uzaklaştırdık, tahliye ettik" diye konuştu.

"Hep beraber ormanlarımızı korumamız gerekiyor"

Yangının çıkış nedenin araştırıldığını da sözlerine ekleyen Kılıç, "İnsan kaynaklı gibi görünüyor ama tam net olmamakla beraber araştırmalar devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın özellikle bu mevsimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yağış yok zaten, otlar kurudu. Ağaçlar biliyorsunuz en ufak şeyle beraber tutuşuyor. Bununla ilgili bir sürü valilikler kararlar aldı aslında. Yani orman alanları yasaklandı, yer ateşi yasaklandı ve bunun yanında diğer şeyler de işte tedbirler de alındı ama maalesef bu tip yangınlarla da karşılaşıyoruz. İnşallah bunlardan ders çıkartacağız. Hep beraber ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü bunun söndürülmesi büyük bir çaba gerektiriyor. Büyük bir enerji sarfına neden oluyor. Dolayısıyla bunu bizler bir şekilde hep vatandaşlarımızla beraber bitirmemiz, sonlandırmamız gerekiyor. Yani bu şekilde çünkü sürekli yangının çıkması da ister istemez diğer işlerimizi de aksatıyor. Onun için tüm vatandaşlardan bu konuda duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA