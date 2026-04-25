Ankara\'da üst geçitten düşen işçiyi otomobil ezdi

Ankara'da reklam afişi astığı üst geçitten dengesi kaybederek düşen işçi otomobilin ezmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üst geçide reklam afişi astığı sırada dengesini kaybederek düşen 43 yaşındaki V.D.'yi, M.K. idaresindeki 06 EIS 743 plakalı otomobil ezdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezilen V.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden işçinin cenazesi çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANKARA