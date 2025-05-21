Anne Şahinaz Özcan: "Oğlumun odasını hazırladım, yeter ki gelsin"

Evlatları için her hafta çarşamba günü DEM Parti önünde toplanan Muşlu aileler, terör örgütü PKK'ya karşı direnişini sürdürüyor. 197 haftadır süren nöbette gözler barış sürecine çevrildi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek veren aileler, barış sürecinden umutlu. Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ve 197 haftadır evlat nöbetini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" pankartlarıyla ellerinden çocuklarının fotoğraflarını düşürmeyen aileler, dağa kaçırılan evlatlarına "teslim olun" çağrısı yaptı. "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılayan anne ve babalar, çocuklarının bir an önce gelmesini bekliyor.

"Oğlumun odasını hazırladım"

Anne Şahinaz Özcan, 8 yıldır oğlumdan haber alamadığını belirterek, "Barış süreci de başladı, biz çok seviniyoruz. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Çocuklarımız da kazasız belasız gelsin. Oğlumun odasını, eşyasını hazırlamışım. Hepsi sağ salim gelip alilerine kavuşsun. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum ve günlerin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol" dedi.

Baba Alaattin Koçhan da 9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi. Oğlunun bir an evvel gelip teslim olmasını isteyen Koçhan, "9 yıldır oğlumu bekliyorum, her zaman bunun üzüntüsünü ve sıkıntısını çekiyorum. Barış sürecinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye ve devletin tüm kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Bir an evvel bu işi çözüp herkesin çocuklarını göndersinler. Tabi ki şehit ailelerinin gözyaşları da dinsin, beklemede olan annelerin de gözyaşı dinsin. Ne olursa olsun her zaman oğlumu yanımda görmek isterim. Devlet büyüklerinden rica ediyorum, bu iş bir an evvel çözülsün" dedi. - MUŞ