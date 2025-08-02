Anne ve babanın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen adam 3 yaşındaki kızı kaçırdı

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Fair Oaks Alışveriş Merkezi'nde yaşanan dehşet verici olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntülerde 26 yaşındaki Andres Caceres Jaldin, ailesinin kısa süreli dikkatsizliği sonucu oyun alanından uzaklaşan 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kucağına alıp hızla uzaklaştı.

Olay sırasında küçük kız, JC Penney mağazasının girişine doğru yürürken Jaldin'in onu takip ettiği, ardından bir anda kucağına alıp mağazanın içinden koşarak uzaklaştığı görülüyor. Kızın babası durumu fark edip hemen annesini aradı. Mağazanın ikinci katında kızını zanlının kucağında gören anne hızla müdahale etti. Zanlı, çocuğu herhangi bir olay çıkmadan annesine teslim etmek zorunda kaldı ancak alışveriş merkezinden kaçarak bir oto tamircisinden çaldığı araçla uzaklaştı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Jaldin'in izini sürdü ve Chantilly yakınlarındaki bir otelde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, çocuk kaçırma ve araç hırsızlığı suçlamalarıyla Fairfax County Yetişkin Tutukevi'ne gönderildi.

Mahkeme kayıtları, Jaldin'in geçmişte annesi, babası ve kardeşine yönelik şiddet olaylarına karıştığını, hatta 2024'te bu nedenle birçok kez suçlandığını ortaya çıkardı. Psikiyatrik değerlendirmede şizofreni teşhisi konulan Jaldin hakkındaki önceki suçlamalar düşürülmüştü.

Yaşanan bu korkunç olay, alışveriş merkezlerinde çocuk güvenliği konusunda aileleri daha dikkatli olmaya çağırırken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği yeniden tartışma konusu oldu.