Anne ve babasını öldürdü, yakalanınca verdiği pişkin cevap şoke etti

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Virginia McCullough, 2019'da babasını reçeteli ilaçlarla zehirledi ve kısa bir süre sonra annesini ölümcül şekilde bıçakladı

Anne ve babasını "soğukkanlılıkla" öldürüp dört yıl boyunca onları derme çatma mezarlarda saklayan kadın , evinde tutuklandığında polis memurlarına "Neşelenin, kötü adamı yakaladınız" dedi.

36 yaşındaki Virginia McCullough, 2019 yılında 70 yaşındaki babası John McCullough'u reçeteli ilaçlarla zehirledi ve kısa bir süre sonra 71 yaşındaki annesi Lois McCullough'u bıçaklayarak öldürdü.

Anne ve babasının adına olan kredi kartlarına yüklü miktarda borç yaptı ve onların ölümünden sonra da emekli maaşlarını harcamaya devam etti ta ki yakalanana kadar.

Polisin yayınladığı vücuda takılı video görüntülerinde, kelepçeli ve ürkütücü derecede sakin bir haldeki McCullough, memurlara şunları söyledi: "Bunun sonunda olacağını biliyordum.

Babasının içeceğine bir şey kattığını, cesedini alt kattaki yatağın altına koyduğunu, annesinin cesedini ise üst kattaki dolaba koyduğunu söyledi.

Çifte cinayet şüphesiyle tutuklanan McCullough, polise, "Neşelen, en azından kötü adamı yakaladın." dedi.

"Yüzde 100 kötü görünmediğimi biliyorum" diye ekledi.

Polis karakolunda memurlara, "cinayet silahı" olarak tanımladığı bir mutfak bıçağının ve "üzerinde hala kan olacağını" söylediği bir çekicin yerini söyledi.

Cinayetleri itiraf ettikten sonra Chelmsford Crown Mahkemesi tarafından asgari 36 yıl hapis cezasıyla müebbet hapse mahkum edildi.