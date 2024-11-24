Konya\'da doktora saldırı hastayı öldürdü iddiası

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Doktora şiddetin bu seferki adresi Konya oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Elif Sivri, hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alan H.A.S. isimli hasta yakını, doktor Yasin Esen ve doktor Erol Mangır'a saldırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edilirken doktorlar saldırıyı hafif yaralanmayla atlattı. Doktorların şikayeti üzerine saldırgan H.A.S. gözaltına alındı.

"SALDIRI OLMASA HASTAMIZ HAYATA DÖNEBİLİRDİ"

Hastanın 35 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten doktor Erol Mangır, hastanın kötüleştiğini ve entübe edildiğini söyledi. Aileye detaylı bilgi verildiğini aktaran Mangır, "Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darbetti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı. Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SAĞLIK DAĞITMAK İSTİYORUZ"

"Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz" diyen Mangır, "Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00'da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor." dedi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.