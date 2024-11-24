Konya'da doktora saldırı hastayı öldürdü iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da doktora saldırı hastayı öldürdü iddiası

Geniş Video İzle

Konya'da bir şahıs, yoğun bakım servisinde tedavi gören annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu iki doktoru darbetti. Hastaya 45 dakika müdahale etmeleri gerektiğini ancak saldırı nedeniyle bunun mümkün olmadığını öne süren doktor, "Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu." dedi.

24.11.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doktora şiddetin bu seferki adresi Konya oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Elif Sivri, hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alan H.A.S. isimli hasta yakını, doktor Yasin Esen ve doktor Erol Mangır'a saldırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edilirken doktorlar saldırıyı hafif yaralanmayla atlattı. Doktorların şikayeti üzerine saldırgan H.A.S. gözaltına alındı.

"SALDIRI OLMASA HASTAMIZ HAYATA DÖNEBİLİRDİ"

Hastanın 35 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten doktor Erol Mangır, hastanın kötüleştiğini ve entübe edildiğini söyledi. Aileye detaylı bilgi verildiğini aktaran Mangır, "Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darbetti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı. Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SAĞLIK DAĞITMAK İSTİYORUZ"

"Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz" diyen Mangır, "Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00'da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor." dedi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya\'da doktora saldırı hastayı öldürdü iddiası
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da doktora saldırı hastayı öldürdü iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Mertkol:
    Hastahane bekçiniz yokmu elin kolunu sallayan hastahaneye giriyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da doktora saldırı hastayı öldürdü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.