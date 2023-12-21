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Antakya'da çadır kentte korkutan yangın! - Son Dakika
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Antakya'da çadır kentte korkutan yangın!

Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde bulunan çadır kentte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak çadır kullanılamaz hale geldi.

Antakya\'da çadır kentte korkutan yangın!
21.12.2023 - 08:18,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çadır kentte çadır yandı.

Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ne bağlı Şükrü Balcı Caddesinde çadır kentte yangın çıktı. Çadır kentte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çadırın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle, diğer çadırlara sıçramadan yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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