Antakya\'da Çöplük Yangını

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Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir çöplük alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalelerin sonucunda söndürüldü. - HATAY