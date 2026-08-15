Antakya'da çöplük yangını kontrol altında
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan çöplük yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan çöplük alan yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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