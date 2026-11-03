Antakya'da depremde eşi ve kızını kaybeden baba, kızıyla evde ölü bulundu - Son Dakika
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Antakya'da depremde eşi ve kızını kaybeden baba, kızıyla evde ölü bulundu

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Antakya\'da depremde eşi ve kızını kaybeden baba, kızıyla evde ölü bulundu
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Antakya\'da depremde eşi ve kızını kaybeden baba, kızıyla evde ölü bulundu
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Antakya'da 5 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki baba ve 18 yaşındaki kızı, itfaiyenin kilitli kapıyı açtığı evde cansız bulundu. Babanın 6 Şubat depremlerinde eşi ve kızını kaybettiği, aileden bir kız çocuğunun kaldığı, ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Hatay'da evde kızıyla birlikte cansız bedeni bulunan Mustafa Kural'ın depremde eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı. Baba ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

Olay, geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşandı. 5 gündür kendilerinden haber alınamaması üzerine itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla girilen evde Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenine ulaşılmıştı. Zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Ailenin daha önce de asrın felaketinde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinde anne Bedriye Kural ile kızları Tuğba Kural enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ardından baba Mustafa Kural ve çocuklarıyla yaşamını sürdüren aile, yaşanan son olayla bir kez daha büyük kayıp yaşadı. Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural'ın da hayatını kaybetmesiyle aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntakyaGüncelYaşamSon Dakika

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