Antakya\'da Dereye Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde oyun oynarken dereye düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşandı. Dere kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, aniden dereye düştü. Yakınlarının çocuğa ulaşamaması üzerine jandarma, ambulans ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye sualtı ekipleri, derede yapılan aramada Abdullah'ı bularak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. - HATAY