Antakya\'da Hurdalık Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'de meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hurdalık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY