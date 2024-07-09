Antakya'da inşaat şantiyesinde yangın çıktı

3.Sayfa

"Ya zam ya seçim" diyerek hükümete asgari ücret için rakam verdi

İnşaat şantiyesindeki hurdalık alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat şantiyesinin hurdalık kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şantiye içerisinde hurdalık alanda yangın çıktı. Yangına çevredeki esnaflar ve iş makinesi yardım ederken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.