Antakya'da kavşakta motosiklet kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antakya'da kavşakta motosiklet kazası

Antakya\'da kavşakta motosiklet kazası

Antakya ilçesinde meydana gelen kavşakta motosiklet kazası anları kameraya yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerin dikkatsizlikleri ve ışık cihazlarının sorunlarına dikkat çekildi.

09.09.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 motosikletin kavşakta çarpıştığı ve sürücülerin yola savruldukları anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta karşıya geçmek isteyen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücülerinin çarpıştığı anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor"

Bölgede çok sık kaza gerçekleştiğini ifade eden Sinan Güler, "Özellikle motosiklet kazaları oluyor. Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor. Burası oldukça işlek bölge zaten. Pek çok kaza kaçınılmaz oluyor. Sürücüler çok dikkatsiz ve trafik ışıklarında problemler oluyor. İnsanların sağlığı açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu taraftan gelen motosiklet ve sağ taraftan gelen motosiklet hızlı bir şekilde çarpıştılar. Dikkat etmekte gerek var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Antakya, 3-sayfa, Güncel, hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da kavşakta motosiklet kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
11:22 İmamın sözleri Narin Güran’ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya'da kavşakta motosiklet kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement